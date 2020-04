Pour quelles problématiques ?

​

• Troubles anxieux : TOC, phobie sociale, phobie spécifique, trouble anxieux généralisé, agoraphobie et trouble panique, trouble de stress post traumatique.

• Troubles du comportement alimentaire : boulimie, hyperphagie.

• Conduites addictives : alcool, cannabis, achat pathologique, jeu pathologique.

• Troubles de l’humeur : dépression associées aux antidépresseurs pour les formes les plus sévères et plus efficaces seules dans les formes les plus atténuées.

Mais aussi… gestion des émotions, confiance en soi et affirmation de soi.